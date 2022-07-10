Донецк заволокло дымом от пожара после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Донецк. Из-за образовавшегося пожара город заволокло дымом, передает в воскресенье, 10 июля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По словам журналиста, в городе ощущается сильный запах гари.

Утром в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали об обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 мм из тяжелого вооружения.

Обстрел произошел в 07:55 по местному времени. Информация о погибших или раненых пока не поступала.

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