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На Украине раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/Nord Stream AG
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Сергей Макогон, глава оператора газотранспортной системы Украины, отрицательно отреагировал на решение властей Канады вернуть турбину для «Северного потока» обратно «Газпрому».

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«Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Макогон подчеркнул, что даже без этой турбины российская сторона якобы могла бы значительно увеличить транзит газа по трубопроводу, в частности, через Польшу и Украину.

Ранее этим утром канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение властей Канады вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток».

7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он отметил, что турбину надо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля. Как уточнил Хабек, ФРГ необходимо заполнить газохранилища, это важно не только для Германии, но и для европейского рынка.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдаются кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

Ранее, 24 июня, министр экономики Германии выразил опасение, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Это приведет к катастрофическим последствиям, поскольку прервутся все рыночно-экономические процессы.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток», в частности, из-за отказа в возвращении турбины. Как стало известно 16 июня, приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

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