Пушков счел «странным» убийство экс-премьера Японии Абэ

Российский сенатор Алексей Пушков в пятницу, 8 июля, прокомментировал убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, политика будто «не охраняли вовсе» или делали это «чисто формально».

Покушение на Абэ произошло в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Узнав о произошедшем, действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.

Бывший военнослужащий 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в сторону Абэ из самодельного огнестрельного оружия и попал ему в спину.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Было установлено, что Ямагами действовал в одиночку.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. Ямагами уточнил, что его мать сделала пожертвование, после чего «жизнь семьи пошла под откос».

Полиция префектуры Нара, воздержалась от комментариев на эту тему «в интересах следствия».

На видео, которое показали японские телеканалы, запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра. На кадрах видно, как в момент выступления Абэ перед публикой в городе Нара за спиной экс-премьер-министра раздался выстрел. Кроме того, заметно, что охрана среагировала не сразу, один из мужчин в момент выстрела, защищаясь, закрывал свое лицо портфелем.