В IKEA заявили о срыве распродажи в России конкурентами

Сайт IKEA в России был искусственно перегружен конкурентами в день начала распродажи. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в компании.

«Сайт к началу распродажи был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но всё равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере», — сказал представитель компании ТАСС.

На горячей линии в этот же день сообщили «Известиям», что до конца дня 6 июля IKEA не вернет онлайн-покупки на сайте. Продажи будут доступны только в режиме оформления формы обратной связи, когда покупатель оставляет свои контактные данные и позже получает возможность что-либо купить.

Ранее в среду на сайте IKEA появилась возможность оставить заявку, однако указывалось, что сейчас оформление покупки на сайте временно недоступно по техническим причинам.

Накануне технический эксперт пояснял «Известиям», что на восстановление сайта у продавца может уйти несколько дней.

Распродажа товаров IKEA, которые остались на складах в России, началась в ночь на 5 июля. В компании поясняли, что расплатиться за покупку можно виртуальными картами. При этом скидки по картам IKEA Family не предусмотрены. В качестве ориентировочных сроков распродажи указывались несколько недель в зависимости от наличия продукции.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В том же месяце сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.