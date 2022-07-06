На сайте IKEA появилась возможность оставить заявку, выяснили «Известия» 6 июля.

«Вы можете оставить заявку и наши специалисты помогут вам оформить заказ», м говорится на главной странице. Если нажать на ссылку, то открывается форма заказа для заполнения.

«Доставка и возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или «Почты России») ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города)», — следует из сообщения на главной странице ритейлера.

При этом отмечается, что в настоящее время оформление покупки на сайте временно недоступно по техническим причинам. В IKEA указали, что специалисты работают над решением проблемы, и заверили, что товаров на складах достаточно.

В ночь на 5 июля началась распродажа товаров IKEA, которые остались на складах. Расплатиться за покупку можно виртуальными картами. Скидки по картам IKEA Family не предусмотрены. Ориентировочные сроки распродажи — несколько недель, но зависеть они будут от наличия продукции.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Компания пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России. В компании пояснили, что в обозримом будущем не видят возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал в июне в беседе с «Известиями», что его компания может купить IKEA.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Тогда в компании сообщили, что причинами стали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.