Технический эксперт назвал сроки починки сайта IKEA

Технические проблемы, которые возникли на сайте IKEA в первый день распродажи, обычно решаются за сутки и более. Об этом рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра консалтинговой компании в сфере информационной безопасности Zecurion Владимир Ульянов во вторник, 5 июля.

Эксперт уточнил, что вряд ли приостановка работы на сайте связана с ажиотажным спросом.

«Большое количество покупателей, которые пытаются совершить покупки, отразилось бы на самом сайте продавца. Например, площадка перестала бы загружаться либо начала притормаживать в работе, мы этого не видим», — сказал эксперт.

Проблема, по его словам, возникает только на этапе оформления заказа. Это значит, что она более техническая и локальная. Возможно, на сайте как раз в этом месте есть уязвимость, которая попала под кибератаку, добавил Ульянов.

В ночь на 5 июля началась распродажа товаров IKEA, которые остались на складах. Приобрести их могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Ориентировочные сроки распродажи — несколько недель, но зависеть они будут от наличия продукции.

Расплатиться за покупку можно виртуальными картами. Однако использовать подарочные карты магазина не получится. Скидки по картам IKEA Family также не предусмотрены.

Однако сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи. Позже на сайте компании появилось сообщение об обработке полученных заказов вручную. Там добавили, что работают над решением проблемы.

На «горячей линии» компании «Известиям» сообщили, что распродажа в IKEA должна возобновиться 5 июля.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Фирма пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий говорил «Известиям», что компания может купить IKEA.