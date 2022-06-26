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Платформу «Черноморнефтегаза» вновь обстреляли

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Буровые платформы «Черноморнефтегаза» вновь подверглись обстрелу. Об этом 26 июня сообщает ТАСС.

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«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», — заявил представитель экстренных служб.

Уточняется, что пострадавших в результате обстрела нет.

20 июня Украина нанесла первый удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

21 июня Аксенов сообщил, что спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) выплатят по 3 млн рублей, семьям пропавших без вести — 6,5 млн рублей.

Ранее в этот же день советник главы региона Олег Крючков заявил, что в результате удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

23 июня вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что регион продолжит разработку нефтегазовых месторождений в Черном море. Он напомнил, что объекты «Черноморнефтегаза» являются российской собственностью и источником сырья, необходимым для российской экономики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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