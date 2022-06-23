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Крым продолжит добычу газа в Черном море после атаки ВСУ

Постпред Крыма Мурадов: полуостров продолжит добычу газа в Черном море после атаки ВСУ
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, несмотря на атаку украинской стороны на буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз». Об этом в четверг, 23 июня, сообщил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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«Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Мурадов также подчеркнул, что Россия не позволит посягать на жизни жителей полуострова.

21 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) выплатят по 3 млн рублей, семьям пропавших без вести — 6,5 млн рублей.

Ранее в этот же день советник главы региона Олег Крючков заявил, что в результате удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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