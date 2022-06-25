В ДНР пообещали восстановить Мариуполь за три-пять лет

На полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет. Такое мнение в субботу, 25 июня, выразил председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман.

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Ранее, 23 июня, мирные жители рассказали, что Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, также начинается строительство жилых кварталов.

До этого, 12 июня, журналистка из Японии Асука Токуяма в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным оценила работы по восстановлению порта Мариуполя. До поездки в город она считала, что порт полностью разрушен. Токуяма была удивлена, что он работает фактически в полноценном порядке.

4 июня стало известно, что жители Мариуполя, ранее покинувшие город из-за постоянных обстрелов со стороны украинских неонацистов, постепенно возвращаются обратно в город. Люди встают на учет в центрах занятости, чтобы вернуться на свою работу и помочь в восстановлении Мариуполя.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Министерство обороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов формирования возбуждены уголовные дела в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Кроме того, с 28 мая морской порт города начал снова принимать суда после того, как Министерство обороны РФ полностью разминировало территорию и акваторию мариупольской морской гавани.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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