Жители Мариуполя, ранее покинувшие город из-за постоянных обстрелов со стороны украинских неонацистов, постепенно возвращаются обратно в город. Люди встают на учет в центрах занятости, чтобы вернуться на свою работу и помочь в восстановлении Мариуполя.

Мужчина по имени Геннадий рассказал, что ищет работу в первую очередь для того, чтобы не сидеть без дела, а также для того, чтобы помогать восстанавливать город.

«Давно уже езжу, чтобы найти работу. Я работал здесь на [Металлургическом комбинате имени] Ильича и давно искал эту работу... Сейчас надеемся на работу, хочется работать, не хочется дома сидеть. Я на перегружателе работал», — поведал он.

На том же предприятии работала и Виктория, которая тоже обратилась в центр занятости.

«Пришли, отдали бланки и ждем ответов. Хотим остаться на своих рабочих местах, в своем комбинате работать, в своем городе... Главное, чтобы все обстроили и восстановили... По крайней мере, уже слышно голос детей, улыбаются люди, уже песни поют, так что жизнь налаживается... После всего этого хотим мира, чтобы была тишина, солнце и небо чистое. Кстати, у нас сейчас в Мариуполе очень чистое небо, никогда такого не было», — говорит она.

Не хотят сидеть без дела и работники завода «Азовсталь». Вернуться на прежнее место работы невозможно, поэтому они также обращаются за помощью в поиске работы в центр.

«16 лет проработал на «Азовстали». На завод [хочу вернуться] конечно. С 20-ти лет там работал, а теперь нет комбината. Тяжеловато будет на работу устроиться, конечно. До этого было нелегко, а сейчас еще хуже... Будем помогать восстанавливать наш город, по-другому никак», — рассказал один из жителей.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Министерство обороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов формирования возбуждены уголовные дела в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Для обеспечения безопасности жителей в городе проводится разминирование взрывных устройств, оставленных боевиками, которое 3 июня показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Для помощи жителям во время восстановления города сотрудники Следственного комитета РФ 1 июня привезли горожанам гуманитарную помощь. Привезенные следователями полевые кухни накормили жителей, а детям были розданы воздушные шары и сладости.

Кроме того, с 28 мая морской порт города начал снова принимать суда после того, как Министерство обороны РФ полностью разминировало территорию и акваторию мариупольской морской гавани.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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