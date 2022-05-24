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Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Завершено разминирование территории порта в Мариуполе, обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 24 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта. В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы саперов на побережье Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Специалисты осмотрели буквально каждый сантиметр при использовании «Урана-6». Места, где были найдены боеприпасы, отмечали красным флагом, дальше их разминировали.

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Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая. По состоянию на 23 мая, за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов на территории предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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