Жители Мариуполя рассказали о возвращении города к мирной жизни

Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, также начинается строительство жилых кварталов. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову.

Отмечается, что несколько дней назад в городе появилась вода, однако дальше третьего этажа она пока не поднимается, поэтому основной водовод в большинстве домов — кран из трубы у подъезда.

Также около месяца назад в Мариуполе появился свет, но электричество есть только у тех, у кого не пострадали стены с кабелем.

Некоторые жители пытаются отвлечься и найти себе занятие по душе. Так, местная жительница Татьяна Петровна наводит красоту на клумбах, на ее участке образцовый порядок.

«Мы выбрались из подвалов, пролили немало слез. Но ведь это не должно вечно продолжаться», — подчеркнула она.

Кроме того, руководитель проекта Эдуард Филатов рассказал о строительстве жилого городка на пересечении улиц Мира и Куприна. Строительную площадку охраняют бойцы ДНР, так как в развалинах соседних домов могут прятаться украинские военные.

По словам военных, рабочие и специалисты прибыли в Мариуполь из разных регионов России — от Курска до Петербурга, но в последнее время в штат стали принимать и местных — мастерами, сварщиками, водителями, прорабами.

Планируется, что российские строительные компании снесут разрушенные дома и возведут на их месте новые большие жилые кварталы, подобные тем, что растут сегодня в крупных городах России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»:

«Мы выбрались из подвалов, пролили немало слез»