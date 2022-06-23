Врач назвала несколько причин для замены кофе на цикорий

Полезной для здоровья альтернативой кофе может стать цикорий. Об этом 23 июня рассказала врач-гастроэнтеролог-гепатолог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова (Москва), кандидат медицинских наук Ольга Аришева.

Как она рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер», цикорий подойдет тем, кто хочет снизить потребление кофеина. По вкусу напитки почти не отличаются, а пить цикорий можно в любое время дня.

«Рекомендуется выпивать не более шести чашек в сутки», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Кроме того, цикорий помогает восстанавливать микрофлору кишечника, потому что содержит натуральный пребиотик инулин. Также напиток содержит витамины С, Е, А, В1, В2, В5 и В6, которые повышают иммунитет.

За счет рибофлавина и тиамина цикорий помогает работе печени и почек, а полифенол в его составе способствует снижению воспалений и предотвращает развитие анемии.

В мае врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» опровергла вред кофе при похудении. По ее словам, кофейные напитки при снижении веса только приветствуются.

Черный кофе независимо от способа приготовления не содержит калорий и не вредит фигуре.

Также она отметила недостоверность информации о вреде кофе для человеческого организма. По ее словам, кофейные напитки не вымывают минералы из организма и их умеренное потребление принесет только пользу.