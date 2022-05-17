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Диетолог опровергла вред кофе при похудении

Диетолог Тихомирова заявила, что кофе подавляет аппетит и помогает похудеть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» опровергла вред кофе при похудении. По ее словам, кофейные напитки при снижении веса только приветствуются.

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Как отметила эксперт, кофеин является стимулятором мозговой и мышечной активности и естественным аноректиком, то есть подавителем аппетита, что и обеспечивает его пользу при похудении.

«В данном случае мы обсуждаем кофе только при условии, что человек его любит пить и пьет. Когда человек желает похудеть, многие врачи запрещают ему пить кофе. Этим они показывают свою абсолютную некомпетентность и неграмотность», — подчеркнула врач.

По ее словам, черный кофе, независимо от способа приготовления, не содержит калорий и не вредит фигуре.

«Его можно пить по потребности, в обычном режиме, при условии, что человек соблюдает суточную норму. Черный кофе без сахара — сколько хочешь, столько пей. Нужно помнить, что сахар — это дополнительные калории, поэтому его можно заменить на любые сахарозаменители», — посоветовала Тихомирова.

Вместе с тем при добавлении молока, сиропа и других добавок в кофе желающим похудеть следует учитывать их калорийность. Так, в классический капучино добавляется примерно 150 г молока, это дополнительные 100 калорий.

«Иногда калорийность такого напитка составляет 400 килокалорий, чуть ли не калорийность обеда. Именно такой кофе с добавлением жировых и углеводных добавок однозначно несет вред, потому что это огромное количество калорий и в рационе худеющих его быть не должно», — подчеркнула специалист.

Она указала, что в случае возникновения после кофе неприятных ощущений, таких как повышенное сердцебиение, подъем давления или бессонница, напиток можно заменить на цикорий.

Кроме того, Тихомирова подчеркнула недостоверность информации о вреде кофе для человеческого организма. По ее словам, кофейные напитки не вымывают минералы из организма и их умеренное потребление принесет только пользу.

«Могу сказать, что кофе не поднимает давление. В очень редких случаях оно действительно повышает давление, это болезнь, она называется теизм — повышенная чувствительность к кофеину, и встречается эта болезнь очень редко, — добавила врач.

30 апреля фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин рассказал «Известиям», что правильный рацион питания и базовые упражнения помогут равномерно сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету. Так, чтобы похудеть, необходимо создать небольшой дефицит калорий, однако в этом вопросе важно проконсультироваться с врачом-диетологом. Кроме того, эксперт указал на важность полноценного сна, который должен составлять не менее восьми часов.

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