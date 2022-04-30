Фитнес-тренер дал советы по похудению к лету

Правильный рацион питания и базовые упражнения помогут равномерно сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказал «Известиям» фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин.

Так, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо создать небольшой дефицит калорий, однако в этом вопросе важно проконсультироваться с врачом-диетологом. Также при построении питания важно учитывать наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта и других особенностей организма, подчеркнул специалист.

По его словам, в занятиях спортом также следует соблюдать осторожность.

«Не нужно налегать на «железо», чтобы успеть к пляжному сезону. Есть базовые упражнения, которые можно делать дома, уделяя всего 30–40 минут в день. Приседания, 3–5 подходов по 10–15 раз, отдых — две минуты. Это весьма энергоемкое упражнение, которое развивает все группы мышц, плюс задействует спину и пресс», — уточнил Башакин.

Еще одним полезным упражнением являются отжимания, которые хорошо развивают мышцы груди, дельтовидные и трицепс. Женщинам рекомендуется совершать три подхода 10–12 раз, мужчинам — 5 по 15–20 раз, отдых — по минуте.

«И планка, упражнение задействует все мышцы брюшной полости и спины плюс очень хорошо развивает выносливость. Также пять подходов, с каждым днем можно увеличивать время. Например, в первую неделю занятий можно 30 секунд, на следующей — минуту и так далее. Важно во время планки держать спину прямо и делать упор на носки», — продолжил фитнес-тренер.

Кроме того, он указал на важность полноценного сна, который должен составлять не менее восьми часов. При должном питании и качественном сне человек начнет чувствовать себя лучше и сможет равномерно сжечь лишние килограммы, резюмировал Башакин.

Ранее, 27 апреля, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова предостерегла от ошибок при похудении. По ее словам, сбросить лишний вес без вреда для здоровья можно всего на несколько килограммов, при этом надо соблюдать баланс между питанием и физическими нагрузками. Также она напомнила, что занятия спортом должны проходить под наблюдением квалифицированного тренера.