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Диетолог дала антисоветы по быстрому похудению к лету

Диетолог Игнатикова дала антисоветы по быстрому похудению к лету
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Похудеть к лету без вреда для здоровья можно всего на несколько килограммов. При этом надо соблюдать баланс между питанием и физическими нагрузками. Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова поделилась в среду, 27 апреля, антисоветами по избавлению от лишнего веса.

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По словам специалиста, самым эффективным способом сбросить килограммы является соблюдение дефицита между потребляемыми и потраченными калориями.

«Первый антисовет — садиться на строгую голодную диету с резко выраженным ограничением калорийности. Для женщин это меньше 1000 килокалорий, для мужчин — меньше 1200. Все эти резкие ограничения возможны только под наблюдением врача-диетолога или гастроэнтеролога», — сказала диетолог в беседе с Lenta.Ru.

Диетолог заявила о необходимости включить в меню больше овощей и фруктов.

Также она напомнила, что занятия спортом должны проходить под наблюдением квалифицированного тренера.

«Второй совет — не надо себя доводить до измождения тренировками. Избыточная физическая нагрузка в условиях ограниченного рациона питания чаще всего приводит к тому, что специалисты называют термином «перетренированность». В этом случае происходит истощение уровня запасов сахара, который находится у нас в мышцах, он называется гликоген», — сказала Игнатикова.

Врач отметила, что при дефиците гликогена у людей пропадает желание к дальнейшим занятиям спортом. Это физиологический фактор, приводящий к тому, что человек перестает тренироваться и поддерживать свою физическую активность.

Эксперт предупредила, что худеть больше чем на несколько килограммов в месяц бессмысленно и опасно для здоровья.

«За три месяца без вреда для здоровья можно сбросить 5–10% от первоначальной массы тела. Хорошим движением массы тела считается потеря примерно 2 кг в месяц. Человек с ожирением может и больше потерять — 5–7 кг», — сказала она.

По мнению диетолога, если нарушать все вышеперечисленные правила, долго соблюдать диету и заниматься спортом с каждым днем будет всё сложнее, а полученный результат окажется кратковременным, сообщает телеканал «360». После отмены ограничений и возвращения к прежнему образу жизни вес снова вернется.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма.

По словам врача, фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества: кальций, калий, магний, цинк, железо — всё, что содержится в овсянке.

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