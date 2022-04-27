Диетолог предупредила об опасности чрезмерного потребления овсянки

Чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в среду, 27 апреля, в беседе с «Москвой 24».

По словам врача, фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества: кальций, калий, магний, цинк, железо — все, что содержится в овсянке.

Она уточнила, что данная кислота может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Диетолог рекомендует есть овсянку не более трех раз в неделю.

Соломатина также отметила важность правильного приготовления. По ее словам, «правильная овсянка» не повышает уровень глюкозы в крови. Соответственно, она не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса. Тут же она напоминает, что даже умеренное потребление овсянки может быть полезно не всем из-за содержащейся в ней клетчатке, отмечает специалист.

«У людей с заболеваниями ЖКТ, того же панкреатита, особенно в стадии обострения, при воспалении кишечника, заболевании слизистой эта клетчатка может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики», — предупредила Соломатина.

24 апреля основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар рассказала, что не все ранние фрукты и овощи весной, появляющиеся на прилавках магазинов, будут полезны для здоровья человека.

Эксперт пояснила, что это связано с тем, что зачастую производители ускоряют процесс созревания сезонных плодов с помощью нитратов. А они в свою очередь при избыточном попадании в организм провоцируют аллергии и отравления, а также нарушают работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

28 марта врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию весной. По словам специалиста, нужно есть большое количество зеленых овощей, содержащих магний. Специалист отметила, что также не следует забывать о фруктах, которые доступны в это время года. Употреблять их стоит ежедневно в свежем виде, уточнила диетолог.