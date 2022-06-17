Реклама
Прямой эфир
Туризм
Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает с августа
Общество
Мощный ливень обрушился на Москву
Экономика
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
Наука
Спутник «Аист-2Т» выведут на орбиту во время первого запуска «Ангары»
Мир
В Херсонской области анонсировали начало социальных выплат с конца июня
Экономика
Новак предрек Европе высокие цены на газ в ближайшие годы
Мир
Украинские военные на «Азоте» в Северодонецке начали сдаваться в плен
Экономика
Борисов заявил о возможном разборе иностранных самолетов на запчасти
Экономика
В России сотрут границы между муниципалитетами
Мир
Украина ввела визовый режим для граждан РФ с 1 июля
Авто
В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля
Сюжет:

Новак предрек Европе высокие цены на газ в ближайшие годы

Новак: цены на газ в Европе останутся высокими в течение нескольких лет
0
Фото: REUTERS/Andreas Gebert
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение нескольких лет. Об этом 17 июня в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Зависимость Запада от российских энергопоставок очень большая»
Глава Минэнерго Николай Шульгинов — о работе в условиях санкций, ценах на бензин и легализации майнинга

«Сегодня мы видим коллапс на рынке Европы, на 50% выросли цены. А по последней информации, Франция перестала получать газ по трубопроводам, проходящим через Германию», — подчеркнул он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Новака, на фоне происходящего Европу ждут серьезные проблемы при прохождении отопительного осенне-зимнего сезона.

Он отметил, что до начала периода необходимо закачать в подземные хранилища порядка 40-45 млрд куб. м газа.

«Это очень серьезный объем, учитывая, что время достаточное короткое», — указал он, подчеркнув, что цена на газ в Европе останется высокой в течение нескольких лет.

Также он отметил, что Европа в этом году переплатит за нефть и газ €400 млрд из-за принятых решений по эмбарго на нефть и нефтепродукты.

В четверг, 16 июня, цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» стоимость выросла почти на 25%. Днем ранее в компании сообщили о сокращении поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м.

В мае Новак предположил, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться в следующем году. Он уточнил, что отказ стран Евросоюза от энергоносителей изменит только цепочки поставок, но баланс на рынке при этом сохранится.

Евросоюз по состоянию на настоящий момент принял шесть пакетов санкций против России. Последний из них включил в себя частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения этого пакета санкций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022