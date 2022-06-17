Новак предрек Европе высокие цены на газ в ближайшие годы

Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение нескольких лет. Об этом 17 июня в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сегодня мы видим коллапс на рынке Европы, на 50% выросли цены. А по последней информации, Франция перестала получать газ по трубопроводам, проходящим через Германию», — подчеркнул он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Новака, на фоне происходящего Европу ждут серьезные проблемы при прохождении отопительного осенне-зимнего сезона.

Он отметил, что до начала периода необходимо закачать в подземные хранилища порядка 40-45 млрд куб. м газа.

«Это очень серьезный объем, учитывая, что время достаточное короткое», — указал он, подчеркнув, что цена на газ в Европе останется высокой в течение нескольких лет.

Также он отметил, что Европа в этом году переплатит за нефть и газ €400 млрд из-за принятых решений по эмбарго на нефть и нефтепродукты.

В четверг, 16 июня, цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» стоимость выросла почти на 25%. Днем ранее в компании сообщили о сокращении поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м.

В мае Новак предположил, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться в следующем году. Он уточнил, что отказ стран Евросоюза от энергоносителей изменит только цепочки поставок, но баланс на рынке при этом сохранится.

Евросоюз по состоянию на настоящий момент принял шесть пакетов санкций против России. Последний из них включил в себя частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения этого пакета санкций.