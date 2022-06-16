Новак заявил о переплате Европы за энергоресурсы

Европа в этом году переплатит за нефть и газ €400 млрд из-за принятых решений. Об этом 16 июня заявил вице-премьер России Александр Новак на полях 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что в прошлом году европейские страны за энергетические ресурсы в целом заплатили около €350–400 млрд.

«В этом году благодаря тем решениям, которые Европа приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счет роста цен, которые произошли, Европа переплатит еще примерно €400 млрд», — сказал он.

Накануне стало известно, что цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» стоимость выросла почти на 25%.

Кроме того, как рассказал «Известиям» член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре, в Германии уже испытывают ограничения в производстве из-за высоких цен на энергоносители, а нефтяное эмбарго России может стать губительным для немецкой экономики. Также, по его мнению, с экономической точки зрения ФРГ не может обойтись и без российского газа.

Ранее, 19 мая, Новак предположил, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться в следующем году. Он уточнил, что отказ стран Евросоюза от энергоносителей изменит только цепочки поставок, но баланс на рынке при этом сохранится.

Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России. Последний из них включил в себя частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения этого пакета санкций.