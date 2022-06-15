Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В ФРГ заявили о губительном эффекте нефтяного эмбарго для экономики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтяное эмбарго России губительно для немецкой экономики. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Вместо эмбарго: как Запад хочет ограничить прибыль РФ от продажи нефти
Эксперты сомневаются в осуществимости этих замыслов

«Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20-30% из-за роста цен на энергетику, и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранных конкурентов», — отметил депутат.

По его словам, с экономической точки зрения, ФРГ тем более не может обойтись и без российского газа.

«Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два», — добавил политик.

В интервью «Известиям» депутат также рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на промышленность ФРГ и шансах Германии стать снова посредником в переговорах РФ и Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022