В ФРГ заявили о губительном эффекте нефтяного эмбарго для экономики

Нефтяное эмбарго России губительно для немецкой экономики. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

«Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20-30% из-за роста цен на энергетику, и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранных конкурентов», — отметил депутат.

По его словам, с экономической точки зрения, ФРГ тем более не может обойтись и без российского газа.

«Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два», — добавил политик.

В интервью «Известиям» депутат также рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на промышленность ФРГ и шансах Германии стать снова посредником в переговорах РФ и Украины.

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«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»