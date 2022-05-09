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Макрон заявил о многолетнем процессе принятия Украины в ЕС

Макрон: процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия
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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Процесс принятия Украины в Евросоюз (ЕС) может занять многие годы. Об этом 9 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — сообщил Макрон в ходе выступления на конференции о будущем Европы в Европарламенте.

При этом глава французского государства отметил, что Украина «уже является членом европейской семьи». Кроме того, в ходе выступления Макрон также подчеркнул, что страны ЕС должны сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации на Украине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в этот же день, что заполнил вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

«Состоялась встреча с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути», — сообщил украинский президент в своем Telegram-канале.

5 мая Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами его страны для их восстановления. Политик отметил, что это якобы станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

4 мая глава ЕК анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». По словам Урсулы фон дер Ляйен, этот пакет поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС». 10 апреля она также заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает годы, однако ситуация с Украиной является экстраординарной.

8 апреля Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

28 февраля Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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