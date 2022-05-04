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Глава ЕК анонсировала масштабный пакет помощи «для будущего Украины в ЕС»

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». Об этом она сообщила, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, трансляция которой ведется в личном аккаунте фон дер Ляйен в Twitter.

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«В рамках помощи мы уже много сделали, но этого недостаточно. <…> С нашей поддержкой и помощью международных финансовых институтов и мировых партнеров Украина сможет восстановить свою страну для будущих поколений. Поэтому сегодня я предлагаю вам работать над амбициозным пакетом восстановления для Украины», — сказала она.

По словам главы ЕК, этот пакет поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС».

30 апреля издание «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера государства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне 2022 года.

Вместе с тем политолог Аждар Куртов в разговоре с «Известиями» 20 апреля отметил, что Украина едва ли может рассчитывать на членство в ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Эксперт объяснил, что традиционно на протяжении всех лет существования ЕС практика была связана с тем, что сначала государства-претенденты на членство в Евросоюзе обязаны были войти в состав НАТО. Помимо этого существуют и другие жесткие правила, которые выполнить украинская сторона сейчас не в состоянии.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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