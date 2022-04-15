В Госдуме заявили об отсутствии развития отношений ЕС и РФ в последние годы

Все последние годы отношения между Россией и Евросоюзом не развивались, несмотря на попытки РФ. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя решение МИД РФ зеркально объявить персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

По его словам, высылка европейских дипломатов — это просто адекватные меры. Депутат добавил, что Россия всегда однозначно реагирует на выдворение дипломатов, на заявления официальный лиц стран и организаций, направленные против РФ.

«Мы аналогично поступаем. Это принятый дипломатический шаг. <…> Все последние годы наши отношения не развивались, мы пытались с трудом восстановить эти отношения, но Евросоюз сделал всё, чтобы отбросить наши усилия назад», — подчеркнул Чепа.

О том, что Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 дипломатов ЕС, ранее в этот день сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В самом Евросоюзе выразили сожаление, назвав этот шаг Москвы «необоснованным».

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

В миссии РФ при ЕС произошедшее тогда назвали враждебным и безосновательным шагом. Отмечалось, что на него будет дана обратная реакция.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов из-за проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса. О высылке работников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке государствами ЕС российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.