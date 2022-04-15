ЕС назвал высылку 18 европейских дипломатов из России «необоснованным шагом»

Евросоюз жалеет о принятом Российской Федерацией решении выдворить из государства 18 дипломатов Европы. ЕС назвал высылку парламентариев «необоснованным шагом». Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, обнародованном в пятницу, 15 апреля.

Такое решение принято МИД Российской Федерации как ответ на высылку из Брюсселя 19 сотрудников постпредства РФ при союзе.

«Евросоюз сожалеет о необоснованным и ни на чем не основанном решении Российской Федерации выслать из страны 18 членов миссии ЕС в России», — говорится в сообщении.

Представитель Евросоюза также утверждает, что эти люди не осуществляли никакой деятельности, которая могла бы оказаться несовместимой с дипстатусом.

Ранее, 7 апреля, МИД заявил, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Было отмечено, что западные государства не закроют посольства РФ на своих территориях, так как понимают, «что в таком случае увидят амбарный замок на своих посольствах в России».

Страны Европы за последнее время выслали десятки российских дипломатов. О высылке российских парламентариев с конца марта объявили такие государства, как Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.