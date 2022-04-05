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В миссии РФ при ЕС назвали враждебным шагом высылку дипломатов из постпредства

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Высылка 19 российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе (ЕС) — это враждебный и безосновательный шаг, на который будет дана обратная реакция. Об этом 5 апреля заявили в миссии РФ при ЕС.

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«Этот откровенно недружественный — более того, враждебный и, главное, полностью безосновательный — шаг продолжает линию Евросоюза на демонтаж партнерских отношений между Россией и ЕС, которые еще недавно обе стороны с гордостью именовали стратегическими», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Постпред России при ЕС Владимир Чижов был приглашен к генсеку европейской внешнеполитической службы, где его и проинформировали о данном решении, принятом на фоне событий в украинском городе Буча, в которых обвиняют Россию.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причина. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения, Португалия.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломат), Нидерланды (17 дипломатов).

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

2 и 3 апреля украинская сторона распространила сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 4 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это инсценировка, которую Запад и Украина публикуют в социальных сетях.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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