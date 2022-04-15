Прямой эфир
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
МИД РФ назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Общество
Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления
Мир
Попавший в засаду российский экипаж Т-80 отразил ракетную атаку ВСУ
Мир
Греция решила не отправлять больше военную технику Украине
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы

РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом 15 апреля сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру», — заявили в дипведомстве.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

В миссии РФ при ЕС произошедшее тогда назвали враждебным и безосновательным шагом. Отмечалось, что на него будет дана обратная реакция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Эти шаги осложняют общение стран и неминуемо приведут к ответным действиям России, сказал он.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022