РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом 15 апреля сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру», — заявили в дипведомстве.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

В миссии РФ при ЕС произошедшее тогда назвали враждебным и безосновательным шагом. Отмечалось, что на него будет дана обратная реакция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Эти шаги осложняют общение стран и неминуемо приведут к ответным действиям России, сказал он.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.