Лавров: США не предоставили позитивного ответа по вопросу недопустимости расширения НАТО

Ответы США по гарантиям безопасности не содержат позитивной реакции по главному вопросу о недопустимости дальнейшего расширения НАТО. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Газета.Ru».

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал он, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

По словам главы МИД РФ, реакция США позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам.

«Что касается содержания документа, там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам», — заявил министр.

Также он выразил уверенность, что общественность узнает содержание ответа США по безопасности в ближайшее время.

«Думаю, что содержание ответа в самое ближайшее время станет известно широкой общественности. Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет»? — сказал Лавров.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

Лавров заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.