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Лавров пообещал обнародовать суть ответа США по гарантиям безопасности

Лавров: МИД РФ донесет до общественности суть ответа США по гарантиям безопасности
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Если Вашингтон попросит не публиковать ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть. Об этом 26 января в ходе выступления в Госдуме сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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По его словам, Россия полагает, что США и НАТО выполнят обещание представить письменный ответ на российские инициативы.

«Ответ ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат», — отметил глава российской дипломатии.

Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что письменный ответ США на предложения России по безопасности еще не передан, но Москву он вряд ли удивит. Американская сторона уведомила представителей Украины о содержании ответного отчета по итогам переговоров.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направит Москве на этой неделе письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и будут ждать реакции властей РФ.

Днем ранее Прайс сообщил, что любые шаги, которые предпримет американская сторона, не будут уступками РФ. Он пояснил, что действия двух стран должны быть взаимными, а значит, России тоже придется сделать что-то, что помогло бы улучшить безопасность США.

21 января состоялись переговоры Блинкена и Лаврова. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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