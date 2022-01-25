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В США будут ждать реакцию РФ на ответ на предложения по безопасности

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Вашингтон направит Москве на этой неделе письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и будут ждать реакции властей РФ. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на семинаре. Трансляция велась в Twitter Госдепартамента.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты поделятся документами с Россией на этой неделе и ожидает, что НАТО поступит так же.

«Потом мы посмотрим, как Россия отреагирует, увидит ли она основу для продолжения диалога, для продолжения следования по пути дипломатии, что, безусловно, является (для нас — Ред.) предпочтительным курсом», — заявил глава Госдепа.

Ранее в этот день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США проведут консультации с союзниками перед тем, как дать письменный ответ на российские предложения по безопасности. По его словам, американские власти получают от них реакцию и включат ее в свой письменный ответ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 января после встречи с Блинкеном в Женеве, что Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в тот же день, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом Рябков отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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