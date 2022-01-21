Белый дом раскрыл содержание письменных предложений США для РФ

Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга. Об этом заявила в пятницу, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы изложим письменно те серьезные опасения, которые есть у нас и наших союзников и партнеров по поводу действий России, а также идеи по поводу того, как мы можем усилить чувство защищенности друг друга в будущем», — сказала Псаки на регулярном брифинге.

Она уточнила, что переговоры в формате обмена письменными документами — это достаточно стандартное явление, которое применяется в дипломатической практике в течение десятилетий.

По словам пресс-секретаря администрации президента США, в рамках переговоров по гарантиям безопасности с Россией обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия».

«Мы занимаемся тем, что рассматриваем, что возможно сделать на дипломатическом пути. Это не просто письменные ответы, как будто мы заполняем анкету. Мы также собираемся рассказать о том, что нас беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений, которые вы слышали от президента [США Джо Байдена]», — добавила Псаки.

Она также выразила надежду на новую встречу госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.