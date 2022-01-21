Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ФРГ заблокировали передачу Эстонией Киеву немецкого оружия
Общество
Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см
Мир
Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России
Общество
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Мир
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР-19» против COVID
Мир
Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит Россия–США
Мир
Генсек ООН предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Белый дом раскрыл содержание письменных предложений США для РФ

Псаки: США в письменном ответе России изложат идеи по укреплению чувства безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга. Об этом заявила в пятницу, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Получили — распишите: каков главный итог переговоров Лаврова и Блинкена
И почему встречи в Швейцарии могут стать частым событием

«Мы изложим письменно те серьезные опасения, которые есть у нас и наших союзников и партнеров по поводу действий России, а также идеи по поводу того, как мы можем усилить чувство защищенности друг друга в будущем», — сказала Псаки на регулярном брифинге.

Она уточнила, что переговоры в формате обмена письменными документами — это достаточно стандартное явление, которое применяется в дипломатической практике в течение десятилетий.

По словам пресс-секретаря администрации президента США, в рамках переговоров по гарантиям безопасности с Россией обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия».

«Мы занимаемся тем, что рассматриваем, что возможно сделать на дипломатическом пути. Это не просто письменные ответы, как будто мы заполняем анкету. Мы также собираемся рассказать о том, что нас беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений, которые вы слышали от президента [США Джо Байдена]», — добавила Псаки.

Она также выразила надежду на новую встречу госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Блинкен, в свою очередь, указал на то, что переговоры получились откровенными и субстантивными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022