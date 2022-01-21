Блинкен назвал откровенными и субстантивными переговоры с Лавровым

Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым получились откровенными и субстантивными. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Переговоры Блинкена и Лаврова по гарантиям безопасности прошли ранее в этот день в Женеве. Они длились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что США на следующей неделе передадут письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными», — подчеркнул госсекретарь США по итогам встречи.

Ранее в этот день заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. По его словам, роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.