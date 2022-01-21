Рябков пообещал серьезные политические решения в случае разочаровывающего ответа США

Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. Об этом в пятницу, 21 января, заявил «России 24» заместитель МИД РФ Сергей Рябков.

«Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», — сказал Рябков.

При этом замглавы МИДа отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

«Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надежно обеспечить наши интересы» — добавил политик.

Ранее в этот же день Рябков сообщил, что США пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Он отметил, что Москва планирует «основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов».

Кроме того, 21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. По итогам встречи стороны по отдельности проведут пресс-конференции. Также в МИД РФ заявили 21 января об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.