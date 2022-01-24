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США проведут консультации с союзниками о предложениях РФ по безопасности

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США проведут консультации с союзниками перед тем, как дать письменный ответ на российские предложения по безопасности. Ожидается, что ответ будет передан России на этой неделе. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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«Как заявил в пятницу (21 января — Ред.) госсекретарь США, мы ожидаем, что отправим письменный ответ на этой неделе. До этого, чем мы сейчас занимаемся, <…> мы ведем постоянную координацию и консультации с союзниками и партнерами. Мы предпринимаем это в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного, жесткого, единого реагирования, с которым Россия столкнется в случае дальнейшей агрессии», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон получает от них реакцию и включат ее в свой письменный ответ.

«Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах — это предоставление письменного ответа РФ. Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе», — подчеркнул Прайс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 января после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в тот же день, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом Рябков отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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