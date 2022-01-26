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Посол США передал РФ ответы на предложения по гарантиям безопасности

МИД: посол США Салливан передал России ответы на предложения по гарантиям безопасности
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Посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом 26 января сообщает МИД России.

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«26 января заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко принял посла США в Москве Дж.Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в публикации ведомства.

По некоторым данным, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне передачи РФ ответов от США на предложения в сфере безопасности проведет пресс-конференцию в 21:00 мск.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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