Посол США передал РФ ответы на предложения по гарантиям безопасности

Посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом 26 января сообщает МИД России.

«26 января заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко принял посла США в Москве Дж.Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в публикации ведомства.

По некоторым данным, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне передачи РФ ответов от США на предложения в сфере безопасности проведет пресс-конференцию в 21:00 мск.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.