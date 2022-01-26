НАТО предложила России восстановление линии связи и миссий

Североатлантический альянс (НАТО) предложил в ответе России по безопасности восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи, заявил в среду, 26 января, генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Выделю основные области, где у нас возможен прогресс. Первая — отношения между Россией и НАТО. Мы должны восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе», — сказал он.

Также НАТО во избежание инцидентов предлагает восстановить с Россией прямую линию связи для максимального использования военных контактов.

Ранее в этот день Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Параллельно посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.