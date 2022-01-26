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Блинкен подтвердил передачу России ответа на предложения по безопасности

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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа на предложения по безопасности.

«В них [ответах] изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его. Мы открыты к диалогу. Мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы к продвижению по тем вопросам, где возможны сотрудничество и коммуникация», — заявил Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

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Госсекретарь США отметил, что ​​​​​​ответы Вашингтона были полностью скоординированы с союзниками и Украиной. Кроме того, ответы были также направлены и в конгресс. Блинкен отметил, что планирует провести с его лидерами встречу по этому поводу. Также представитель США заявил, что Вашингтон не планирует публиковать ответы на предложения России по безопасности. Штаты рассчитывают, что Россия поступит также.

«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», — заключил Блинкен.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. По некоторым данным, генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует по этому поводу провести срочную пресс-конференцию в 21:00 по мск времени. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, то Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

21 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии Россией «серьезных политических решений» в случае разочаровывающего ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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