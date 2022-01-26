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НАТО передала России ответ на предложения по безопасности

Генсек: НАТО передала России ответ на предложения по гарантиям безопасности
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Североатлантический альянс (НАТО) передал России письменный ответ на предложения по безопасности. Об этом 26 января сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«Сегодня НАТО передала письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», — заявил он на пресс-конференции.

В этот же день посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, то Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва примет «серьезные политические решения», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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