Читатели немецкого издания Welt призвали объявить посла Украины в ФРГ Андрея Мельника нежелательной персоной для пребывания в Германии.

Ранее в субботу Мельник назвал недостаточной мерой отставку главнокомандующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха после его высказывания о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. По мнению посла, высказывание Шёнбаха ставит под сомнение международный авторитет Германии.

«В первую очередь немцы должны потребовать отзыва посла. Если Германия позволит оказывать на себя такое давление со стороны Украины, то и все остальные поступят так же», — высказал мнение один из комментаторов.

Другой читатель предложил объявить его «персоной нон грата вежливо, но твердо». Он добавил, что такое решение станет хорошей возможностью для министра иностранных дел Анналены Бербок «продемонстрировать твердость, которую она телеграфировала во время своих первых выступлений».

Еще один гражданин Германии в сообщениях к статье шуточно предложил «передать Украине все налоговые поступления в течение следующих 10 лет», чтобы в Киеве простили страну за Шёнбаха.

В тот же день читатели Welt оценили уход с поста Шёнбаха. В частности, некоторые из комментаторов заявили, что отставка командующего ВМС «сродни подхалимству перед Украиной». Другие задались вопросом, почему высокопоставленному адмиралу и военно-морскому инспектору не разрешается высказывать свое мнение по текущим политическим вопросам. По мнению некоторых читателей газеты, «авторитет Германии пойдет коту под хвост, если в стране будут перепрыгивать через каждую палку, которую протягивают».

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт», и Крым никогда не вернется в состав Украины.

На следующий день в МИД Украины потребовали от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В тот же день Шёнбах попросил федерального министра обороны немедленно освободить его от обязанностей командующего и инспектора ВМС Германии. Он уточнил, что данный шаг необходим для предотвращения ущерба от его слов ВМС Германии, бундесверу и ФРГ. Его прошение было удовлетворено.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.