Крым никогда не вернется в состав Украины. Таким мнением поделился глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах в пятницу, 21 января, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется», — ответил он на вопрос о ситуации на Украине.

Принадлежность полуострова России «это факт», добавил он.

Говоря о странах, желающих вступить в НАТО, вице-адмирал отметил соответствие Грузии вступлению в альянс, но счел ее членство «неразумным».

19 января вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России. По его словам, с Москвой надо развивать отношения.

Как добавил Сулик, его взгляд и отношение к РФ разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза (ЕС). Подобные мнения можно услышать в ходе заседаний, проводимых в ЕС в «закрытом формате», заверил он.

7 января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Кроме того, Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.