Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях
Политика
Песков рассказал о теплых отношениях Путина с Назарбаевым и Токаевым
Экономика
Источники заявили о планах правительства по повышению зарплат бюджетникам
Недвижимость
Средний размер ипотечного кредита вырос на 25% за год
Мир
Сторонники Порошенко попытались перекрыть дорогу к суду в Киеве
Мир
Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет
Сюжет:

Вице-премьер Словакии заявил о принадлежности Крыма России

Вице-премьер Словакии Сулик: Крым останется частью России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России. Об этом сообщает в среду, 19 января, братиславская газета «Правда».

По его словам, с Россией нужно развивать отношения. В частности, как отметил Сулик, страны должны между собой торговать.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Некоторые наши (словацкие — Ред.) экспортеры понесли ущерб (от антироссийских санкций — Ред.). Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым (Украине — Ред.)», — пояснил министр.

Он также добавил, что его взгляд и отношение к Москве разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза (ЕС). При этом, как заверил Сулик, подобные мнения можно услышать в ходе заседаний, проводимых в ЕС в «закрытом формате».

Вместе с тем, по словам министра, напряженная ситуация на границе России и Украины негативно сказывается на отношениях государств ЕС в РФ.

Ранее, 8 января, политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022