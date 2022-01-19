Вице-премьер Словакии заявил о принадлежности Крыма России

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России. Об этом сообщает в среду, 19 января, братиславская газета «Правда».

По его словам, с Россией нужно развивать отношения. В частности, как отметил Сулик, страны должны между собой торговать.

«Некоторые наши (словацкие — Ред.) экспортеры понесли ущерб (от антироссийских санкций — Ред.). Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым (Украине — Ред.)», — пояснил министр.

Он также добавил, что его взгляд и отношение к Москве разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза (ЕС). При этом, как заверил Сулик, подобные мнения можно услышать в ходе заседаний, проводимых в ЕС в «закрытом формате».

Вместе с тем, по словам министра, напряженная ситуация на границе России и Украины негативно сказывается на отношениях государств ЕС в РФ.

Ранее, 8 января, политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.