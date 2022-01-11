Американский политолог допустил международное признание Крыма российским

США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. Одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ. Такое мнение высказал в своей статье для National Interest политолог Стивен Сабо.

По его мнению, ситуация напоминает, как США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии после Второй мировой войны. Эксперт отметил, что подобным образом можно снять и напряженность вокруг Украины.

В частности, США и страны Запада могли бы предложить руководству России двустороннее признание нейтралитета Украины.

Кроме того, в соглашении могут затронуть и вопрос размещения в Европе американских систем противоракетной обороны и войск НАТО. По мнению Сабо, такие переговоры в перспективе могли бы привести к изменению признаваемых на Западе границ Украины.

Так, договор между Россией и Западом может привести к тому, что Донбасс, который уже «практически потерян для Украины, в рамках сделки может интегрироваться в состав России», а Соединенные Штаты и их партнеры признают Крым.

«Тогда Украина могла бы сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы, как это сделала Западная Германия без Восточной Германии», — подчеркнул политолог.

Сабо полагает, что обещание Запада на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году принять в альянс Украину было «крупной стратегической ошибкой», которую администрация президента Джорджа Буша-младшего протолкнула, несмотря на сопротивление Германии и Франции.

Эксперт подчеркнул, что даже если Украина захотела бы стать членом НАТО и Европейского Союза, нет причин, по которым это должно быть приемлемо и отвечать интересам США или ЕС.

В заключении он заметил, что в настоящий момент ни в интересах Украины, ни в интересах Запада сохранять существующую сейчас стратегическую неопределенность. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не захотят ввязываться в войну из-за Киева. Учитывая недавний опыт Вашингтона в Афганистане, ему не нужно еще одно «нестабильное и коррумпированное правительство» в качестве союзника.

Ранее, 10 января, в комментарии «Известиям» политолог Александр Рар заявил, что Соединенные Штаты не смогут открыто заявить России о запрете Украине и Грузии вступить в НАТО, но могут негласно уступить по ряду вопросов. По его мнению, сам факт диалога России с США в Женеве говорит о положительном сдвиге в двусторонних отношениях.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате. Российскую сторону представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую делегацию возглавляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности заявил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он также подчеркнул: Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры», и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».