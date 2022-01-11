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Политолог заявил о возможности негласных уступок США России

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США не смогут открыто заявить России о запрете Украине и Грузии вступить в НАТО, но могут негласно уступить по ряду вопросов, считает политолог Александр Рар. По его мнению, сам факт диалога России с США в Женеве говорит о положительном сдвиге в двусторонних отношениях, поделился он 10 января в комментарии «Известиям».

«Хорошо, что переговоры состоялись, что они так долго длились. Я думаю, обе стороны друг друга выслушали. Думаю, есть предложения для дальнейших переговоров. Самое важное, что этот процесс не остановился, люди не разошлись, а этого можно было ожидать. Сейчас о позитивных результатах переговоров можно будет судить только после следующих этапов переговоров Россия–НАТО и Россия–ОБСЕ. После этого трехдневного марафона, где Россия разговаривает с «великой державой» США, с главной военной организацией Запада НАТО, с ОБСЕ, о вопросах корректировки вопросов безопасности, у нас будет результат», — рассказал Рар.

Политолог уверен, что сенсационных итогов переговоров не озвучат, к тому же каждая из сторон будет опираться на свои представления о будущем европейской безопасности, о видении России на Западе. Третья встреча, по его мнению, будет самой интересной. Выигрышем для российской дипломатии станет тот факт, что американцы не станут говорить о расширении НАТО. Если вопрос повиснет в воздухе, то это уже хорошо. Так же, как если ПРО не будет на российских границах.

«Но процесс пошел, стороны начали друг друга слушать, есть вариант, что можно будет договориться. (...) Я думаю, что Америка не может сказать во всеуслышание, что Украине и Грузии не будет места в НАТО. Но она может это не сказать и не делать дальнейших шагов на принятие этих стран в Североатлантический союз. Кстати, по уставу НАТО Украина и Грузия не могут вступить в эту организацию — у них раздробленная территория, у них этнические и территориальные конфликты <...> непублично [США] смогут дать обещания о неведении полномасштабной войны у границ с Россией. Это был бы уже шаг вперед. Но важнее другое, чтобы этот процесс не закончился, эти встречи на высшем уровне», — объяснил Рар.

По словам политолога, результатов переговоров не стоит ждать в ближайшие несколько недель или месяцев, но за несколько лет можно достичь существенного прогресса.

«Командуют парадом американцы на Западе. Европейцы воют от негодования: некоторые от злобы, некоторые от разочарования или понимания, что их не спрашивают. Они просто не подключены к переговорам. Это не хорошо, не плохо. (...) Плохо для европейцев оттого, что им дают понять: всё решают над их головами. Но это реальность», — считает Рар.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате. Российскую сторону представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую делегацию возглавляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности заявил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он также подчеркнул: Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры», и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

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