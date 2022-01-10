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На Украине посоветовали Зеленскому признать потерю Крыма

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Украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 9 января, бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

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«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — отметил он в эфире «Украина 24».

Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

4 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае нападения Киева на Крым и Донбасс украинскую армию ждет незавидная участь, а президента страны — международный трибунал.

Он напомнил про 2014 год, когда около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

В своем новогоднем обращении к согражданам Владимир Зеленский затронул вопрос Крыма и Донбасса, назвав главной болью и целью в наступающем году окончание войны на востоке страны.

Он отметил, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув вопрос возвращения Крыма в мировую повестку.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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