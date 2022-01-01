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Зеленский в новогоднем поздравлении затронул вопрос Крыма и Донбасса

Зеленский назвал завершение войны в Донбассе своей главной целью
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к согражданам назвал главной болью и целью в наступающем году — окончание войны на востоке страны. Видеоролик размещен в Telegram-канале украинского лидера 31 декабря.

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«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!» — сказал Зеленский.

Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку.

«Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину», — добавил украинский президент.

Завершая речь с бокалом в руке Зеленский высказался за то, чтобы соседи чаще ходили друг к другу в гости с добрыми намерениями, а друзья были готовы биться за товарищей не в Twitter, в плечом к плечу.

«Чтобы родственники приезжали чаще и с Донбасса, и с Крыма. Но не в гости, а к себе домой. Потому что все мы одна семья, и Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», — сказал президент Украины.

Также в последний день 2021 года знакомый с ситуацией источник сообщил, что Зеленский планирует изменить название своей партии «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Он допустил, что новое название будет включать фамилию украинского лидера.

В новогоднюю полночь президент России Владимир Путин обратился к россиянам с самым длительным новогодним поздравлением. Он отметил важность совместного решения проблем, ценность семьи и друзей, настрой на созидание и реализацию личных планов.

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