Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин 31 декабря обратился ко гражданам страны с традиционным поздравлением с наступающим Новым годом. В этом году его новогоднее обращение стало самым продолжительным и длилось 6 минут 22 секунды, а по объему составило около 700 слов.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», — начал обращение российский президент.

Путин отметил, что в уходящем году мы столкнулись с колоссальными вызовами, но при этом научились жить в жестких условиях, решать сложные задачи.

«Мы смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», — сказал он.

Президент подчеркнул, что самое главное — это способность преодолевать все трудности уходящего года вместе. Это помогло защитить тех, кто оказался в сложной ситуации, поддержать людей старших поколений и семьи, где растут дети.

«Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику. И по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных проблем еще очень много. Но этот год мы прошли достойно. Главная заслуга в этом принадлежит именно вам, гражданам России. Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда. Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам!» — продолжил глава страны.

Путин заметил, что в такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране.

«И, встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но всё же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих. От того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко и активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших общенациональных планов. Их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины», — сказал президент.

Особое внимание Путин уделил семье и близким в новогоднем обращении. По его словам, в желании проявить свои лучшие качества, открытости и щедрости — суть и энергетика новогоднего праздника, когда так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом. Сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья, подчеркнул глава государства.

«Но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наши сердца чуткости и доверию, благородству и милосердию. И где бы вы ни были в эти минуты: в кругу родных и друзей, на площадях любимых городов — везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг. Спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд», — сказал он.

Завершая обращение, российский президент напомнил, что за несколько секунд до наступления Нового года во многих семьях, в том числе у наших соотечественников за пределами России прозвучит традиционное «С Новым годом! С новым счастьем!».

«Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины. С новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2022-м, годом!» — поздравил россиян Владимир Путин.

Накануне Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от президента России получили более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.