Путин поздравил лидеров зарубежных стран с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Так, в послании президенту Абхазии Аслану Бжании российский лидер отметил, что отношения стран развивались динамично. Путин выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В поздравлении, адресованном азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, подчеркивается, что встречи лидеров в Москве и Сочи в уходящем году «в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства стран».

Также Путин поздравил президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра республики Никола Пашиняна. Президент РФ указал, что регулярное взаимодействие сторон подтвердило союзнический характер российско-армянских отношений, которые основаны на «добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости».

В обращении белорусскому лидеру Александру Лукашенко глава российского государства подчеркнул эффективность сотрудничества стран в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений. Также странам удалось вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень.

В поздравлении с Новым годом в адрес президента Киргизской Республики Садыра Жапарова Путин акцентировал внимание на позитивной динамике российско-киргизских отношений, а также отметил укрепление торгово-экономических, гуманитарных и межрегиональных связей.

Послание с поздравлением президент РФ также направил молдавскому лидеру Майе Санду.

«Владимир Путин поздравил президента Республики Молдова Майю Санду, отметив, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы», — рассказали в Кремле.

Российский лидер поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив, что страны успешно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Динамическое развитие отношений государств также отмечено в поздравлении президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Глава государства в послании президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву выразил надежду, что в новом году стороны продолжат эффективную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Всего поздравления с Новым годом и Рождеством от Путина получили более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

Так, в поздравлении американскому лидеру Джо Байдену президент РФ выразил надежду, что в развитие женевских договоренностей РФ и Соединенные Штаты смогут наладить эффективный диалог. Он подчеркнул, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, «объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество».