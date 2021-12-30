Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США

Президент России Владимир Путин в направленном лидеру США Джо Байдену поздравлении с Рождеством и Новым годом отметил, что в развитие женевских договоренностей РФ и Соединенные Штаты смогут наладить эффективный диалог. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество», — заявил Путин.

По словам российского лидера, в развитие договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита РФ–США в Женеве, страны смогут «продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».

В четверг, 30 декабря, в 23:30 мск состоится телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Встреча президентов РФ и США Путина и Байдена прошла на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Лидеры провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что Россия и США с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.