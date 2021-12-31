Источник рассказал о планах Зеленского переименовать партию «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует изменить название своей партии «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Так, новое название, вероятно, будет включать фамилию украинского лидера.

«Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам… По их (источников издания. — Ред.) словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому «Слуга народа» будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы», — указано в публикации издания в Telegram.

Уточняется, что намерение переименовать партию связано с социологическими данными, согласно которым рейтинг Зеленского существенно выше, чем у его партии.

По информации источника, в списке действующих депутатов рады из фракции «Слуг народа» будет немного.

«Персонажей же с испорченным имиджем, но которых всё равно нужно будет провести в раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», — приводит издание слова собеседника.

Очередные выборы главы украинского государства должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023 году. 11 ноября было опубликовано исследование социологической группы «Рейтинг», согласно которому в поддержку идеи роспуска Верховной рады и отставки правительства выступили более половины опрошенных украинцев. Также выяснилось, что идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%.