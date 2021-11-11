Более половины украинцев выступили за роспуск Верховной рады

В поддержку идеи роспуска Верховной рады и отставки правительства выступили более половины опрошенных украинцев, следует из исследования социологической группы «Рейтинг».

«Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают 38%. Отставку правительства и назначение нового кабмина поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают 39%. Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%», — говорится в сообщении, размещенном 11 ноября на сайте организации.

Уточняется, что в опросе, который проводился с 4 по 9 ноября, участие приняли 5 тыс. граждан старше 18 лет. Для исследования был выбран метод телефонного интервью с использованием компьютера.

Кроме того, тот же опрос показал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордных значений. Так, этот показатель составил 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания его главой государства.

При этом в опубликованных накануне данных социологического опроса центра Socis отмечается, что партия Зеленского «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических партий страны, однако ее популярность среди населения заметно снизилась. Так, на вопрос, за какую партию следует отдать голос на выборах в парламент Украины, если бы они прошли 14 ноября, 16,6% респондентов ответили, что поддержали бы «Слугу народа».

19 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин отметил, что, если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По его словам, происходит умышленное уничтожение государства.

До этого, 14 октября, норвежский журналист Бьерн Дитлеф Нистад высказал мнение, что Украина находится в состоянии распада, а ее правительство зависимо от руководства США и Евросоюза. Он написал, что Вашингтон и Брюссель «должны заставить украинский режим, который они привели к власти в стране, проводить политику, позволяющую поддерживать российско-украинский диалог, или установить там более конструктивный режим».