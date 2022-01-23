Глава ВМС ФРГ подтвердил информацию о своей отставке после слов о Крыме

Глава военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил ранее появившиеся в СМИ данные об уходе со своего поста после заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом говорится в заявлении Шенбаха, которое приводится на портале PressePortal в субботу, 22 января.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии по вопросам безопасности и военной политики, все больше ложатся на мой офис», — приводит слова вице-адмирала пресс-служба ВМС.

Шёнбах считает свой шаг необходимым, чтобы предотвратить ущерб от его слов ВМС Германии, Бундесверу и Федеративной Республики Германии.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла отставку, подтвердил он.

По информации Шёхенбаха, командующий флотом и заместитель инспектора военно-морского флота контр-адмирал Каак будет руководить германским флотом до принятия решения о преемнике.

Ранее в этот день издание Bild сообщило об отставке Шенбаха после слов о полуострове.

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт». После этого министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В ответ на это МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха, а позднее в ведомство была вызвана посол Германии Анка Фельдгузен.

Причиной вызова дипломата стала и позиция Берлина по предоставлению Киеву оружия — Германия запретила Эстонии осуществлять поставки Украине вооружений немецкого происхождения.

О недовольстве словами Шёнбаха в минобороны и МИД Германии узнало Der Spiegel. По словам источников издания, глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт позвонила по видеосвязи генеральному инспектору вооруженных сил ФРГ Эберхарду Цорну и консультанту по связям с общественностью.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.